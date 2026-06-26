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26 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Hoy sesiona el Concejo Deliberante de Esquel

Será a partir de las 9:30 horas, en el Salón Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal. 
Por Redacción Red43

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Este viernes 26 de junio del 2026 se realizará en Esquel la octava sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad. El encuentro será en al salón Walter Cristiani del Melipal a partir de las 9:30 horas. 

 

El orden del día de esta sesión incluye la Banca del Vecino con un proyecto de ordenanza para la declaración de interés municipal del Bicentenario Batalla Carmen de Patagones, presentado por Darío Núñez, y la provisión de agua potable para los vecinos del barrio Cañadón de Bórquez, expuesta por Noelia Núñez. 

 

Por otra parte, desde el bloque Juntos por el Cambio se buscará la adhesión al Decreto Provincial N°650/2026 del Estado de Emergencia Agropecuaria; también se tratará la derogación de la ordenanza N°189/08 y el establecimiento de un Régimen Transitorio de Resguardo Ambiental, Sanitario y Económico, a cargo de los exconcejales Filippini, Sepiurka y Junyent; la declaración de interés municipal del Encuentro Internacional "Esquel Danza 2026"; la mesa de trabajo forestal de bosques comunales; y el funcionamiento de plataformas de transporte como Uber, Didi y Cabify, entre otros temas de interés. 

 

 

 

R.G

 

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