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Por Redacción Red43

Las extrañas luces en el cielo local ya eran noticia hace 60 años

El Museo Regional de Trevelin compartió registros en diarios de la época desde su hemeroteca, donde se habla de luces donde fueron vistas nuevamente esta semana.
Por Redacción Red43

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"¿OVNIs en Trevelin?" se preguntaron en la noche de ayer, desde las redes del Museo Regional de Trevelin.

 

El espacio destinado a guardar la historia y memorabilia de la región, se hizo eco de los recientes avistamientos que también mostramos en Red43, luces moviéndose extrañamente sobre el cerro La Monja.

 

Pero al parecer, no son tan extrañas: diarios locales de hace 60 años ya habían guardado movimientos similares y el debate de los vecinos sobre las razones detrás de tan particular fenómeno.

 


"En 1968 ya se hablaba de misteriosas luces observadas en la zona. Mientras algunos pensaban que podían tratarse de fenómenos naturales, otros se preguntaban si eran visitantes de otro mundo. Los relatos sobre luces extrañas en los cielos patagónicos forman parte de una larga historia de curiosidad y asombro que se repite en distintas épocas", detallaron desde el Museo, mostrando las evidencias.

 


Una noticia publicada por el Diario Esquel el 3 de agosto de 1968, rescatada de nuestra hemeroteca, nos invita a viajar en el tiempo y descubrir cómo se contaban estos enigmáticos sucesos hace más de medio siglo.

 

La razón, aún continúa siendo un misterio, pero las luces y movimientos ya son algo que suma cada vez más testigos, si se mira con atención y suerte, hacia nuestros cielos.

 

SL

 

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