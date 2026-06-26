Un viernes invernal abre un fin de semana para mirar la cordillera

La primera semana completa del invierno se despide con un escenario que ya empieza a resultar familiar en la Comarca Andina: mañanas frías, temperaturas que suben poco durante la tarde y la mirada puesta en lo que ocurre sobre las montañas.

Un viernes con viento y algunas precipitaciones

La jornada comienza con temperaturas cercanas a los 5° y viento del oeste que durante la mañana puede presentar ráfagas cercanas a los 60 km/h en sectores expuestos.

Durante las primeras horas no se descartan precipitaciones débiles y aisladas, especialmente sobre la cordillera y zonas altas, donde las condiciones son favorables para nevadas.

Con el correr del día la temperatura alcanzará los 7°, valor que se mantendrá durante buena parte de la tarde antes de volver a descender rápidamente hacia la noche.

Las lluvias aisladas podrían reaparecer durante la segunda mitad del viernes y extenderse hacia las últimas horas de la jornada.

El sábado aparece como el día más invernal

El sábado será probablemente la jornada más fría del fin de semana. Las temperaturas se moverán entre los 3° y los 8°, con ambiente frío desde la madrugada y probabilidad de nevadas durante gran parte de la mañana en sectores de montaña y zonas elevadas.

En la Comarca Andina el escenario dominante será el de abundante nubosidad y bajas temperaturas, aunque no se esperan fenómenos intensos. Con el paso de las horas las condiciones tenderán a estabilizarse y hacia la noche podrían aparecer algunas aperturas.

El domingo seguirá el frío

El domingo comenzará nuevamente con temperaturas muy bajas y condiciones favorables para heladas en sectores rurales y bajos.

La tarde mostrará algo más de movimiento en la atmósfera, con posibilidad de lluvias aisladas y viento moderado del oeste. Las máximas volverán a ubicarse cerca de los 7°, manteniendo el patrón típico de este inicio del invierno.

Fin de semana para mirar las montañas

El principal atractivo meteorológico de los próximos días volverá a estar sobre la cordillera. Quienes viven en la Comarca Andina saben que después de noches húmedas y jornadas frías, la primera mirada de la mañana suele ir hacia las cumbres para descubrir si apareció un nuevo manto blanco.

Este fin de semana podría regalar esa postal.

O.P.