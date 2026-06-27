Rivera defendió el acuerdo con YPF y pidió "un debate serio y responsable" en Chubut

El secretario de Ambiente del Chubut, Juan José Rivera, respondió a los cuestionamientos formulados por dirigentes de la oposición respecto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno Provincial e YPF para transferir bienes y recursos por más de 85 millones de dólares a instituciones y vecinos de Comodoro Rivadavia.

En ese sentido, el funcionario llamó a “dar un debate serio y responsable” y remarcó que el convenio garantiza que los verdaderos beneficiarios sean la comunidad y las instituciones de la ciudad.

“Hay que celebrar que los recursos lleguen directamente a quienes durante años los estuvieron esperando. Gracias a este acuerdo, entidades como el Club Náutico, Florentino Ameghino, la Federación Deportiva, Calafate Rugby Club, la Unión Vecinal de Kilómetro 3 y muchas otras podrán acceder finalmente a sus títulos de propiedad”, destacó.

Más controles ambientales que en los últimos seis años

Al responder las críticas vinculadas al aspecto ambiental del acuerdo, Rivera recordó que Chubut cuenta con la legislación más avanzada del país en la materia.

“Nuestra provincia fue la primera en sancionar una Ley de Pasivos Ambientales que regula, controla y establece con claridad las responsabilidades de las operadoras”, explicó.

Asimismo, indicó que la salida de YPF fue acompañada por una auditoría de cierre y por la elaboración de un plan ambiental específico para las nuevas empresas que asumieron la operación de las áreas.

“Solo durante el primer año de la gestión del gobernador Ignacio ‘Nacho’ Torres realizamos más inspecciones y relevamientos ambientales a las operadoras que en los seis años del gobierno anterior”, afirmó.

Rivera sostuvo además que “hay que tener memoria”, ya que “quienes hoy cuestionan este acuerdo y se muestran preocupados por el medioambiente pertenecen al mismo espacio político que en la década del noventa impulsó la privatización de YPF y terminó transfiriendo más de setenta años de pasivos ambientales al Estado Nacional”.

Un acuerdo pensado para los vecinos

El secretario de Ambiente aseguró que el convenio representa una oportunidad inédita para fortalecer el desarrollo de Comodoro Rivadavia y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

“Tenemos que ser adultos, responsables y dejar de lado las especulaciones políticas. Este acuerdo fue pensado para beneficiar a todos los comodorenses”, expresó.

En ese marco, destacó que parte de los recursos previstos permitirá atender situaciones de emergencia, como la ocurrida recientemente en el barrio Hermitte, además de acompañar el desarrollo de instituciones que cumplen un rol social fundamental.

“No estamos hablando de bienes para ampliar estructuras políticas o crear más oficinas. Estamos hablando de recursos que van a llegar directamente a clubes, vecinales e instituciones que trabajan todos los días por la comunidad y que durante muchos años fueron postergadas”, concluyó Rivera.

T.B