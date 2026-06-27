-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 27 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 clima EsquelChubutRed43clima
27 de Junio de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Sábado en Esquel: Temperaturas bajas y vientos leves marcarán la jornada de hoy

Las primeras horas del día registrarán cielos cubiertos y marcas térmicas cercanas a 1 grado. Hacia la tarde se esperan nubes y claros con un leve ascenso de la temperatura y vientos del oeste.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El reporte del tiempo para este sábado 27 de junio en la ciudad de Esquel anticipa una jornada caracterizada por el ambiente frío, con un cielo que pasará de cubierto a presentar nubes y claros hacia los períodos vespertinos, acompañado por vientos de intensidad leve a moderada.

 

Durante las primeras horas de la madrugada, a las 01:00 horas, el termómetro registrará 1 grado con una sensación térmica de 0 grados, bajo un cielo parcialmente nuboso y vientos del noreste a velocidades de entre 5 y 16 kilómetros por hora. Para las 02:00 y las 03:00 horas, la temperatura se mantendrá en 2 grados de forma constante, con sensaciones térmicas de 1 y 2 grados respectivamente; en ambas horas el cielo se presentará cubierto y el viento soplará desde el noreste, disminuyendo gradualmente su velocidad desde un rango de 4 a 15 kilómetros por hora hasta los 3 a 12 kilómetros por hora. El índice FPS se mantendrá bajo en cero durante todo este tramo.

 

Al avanzar la mañana, a las 05:00 horas, la temperatura descenderá a 1 grado con una sensación térmica de 2 grados, cielo cubierto y vientos leves del norte de 2 a 8 kilómetros por hora. Hacia las 08:00 horas se mantendrá en 1 grado, aunque la sensación térmica subirá a 3 grados con un cielo parcialmente nuboso y vientos del norte de apenas 1 a 4 kilómetros por hora. Para las 11:00 horas, el termómetro marcará nuevamente 2 grados con igual registro de sensación térmica, retornando al estado cubierto con vientos del noroeste de 3 a 10 kilómetros por hora.

 

La tarde registrará las temperaturas máximas del sábado. A las 14:00 horas se prevén 6 grados con una sensación térmica de 6 grados bajo condiciones de nubes y claros, momento en el cual el viento rotará hacia el oeste con intensidades de 3 a 16 kilómetros por hora y el índice FPS llegará a su punto más alto con un valor de 1 bajo. A las 17:00 horas el termómetro alcanzará el pico diario de 7 grados con una sensación térmica de 8 grados, manteniendo la condición de nubes y claros con vientos del suroeste de 2 a 14 kilómetros por hora.

 

Hacia el final de la jornada el frío volverá a acentuarse. A las 20:00 horas se registrarán 2 grados de temperatura y 2 grados de sensación térmica con nubes y claros, junto a vientos del norte de 3 a 11 kilómetros por hora. Finalmente, a las 23:00 horas el día cerrará con una temperatura de 1 grado y una sensación térmica que caerá a los 0 grados, con cielo de nubes y claros y vientos que se mantendrán del norte incrementando su velocidad a un rango de 5 a 20 kilómetros por hora.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Flybondi: la aerolínea canceló todos sus vuelos y se profundiza la incertidumbre
2
 “Me mandé una macana”: la frase con la que un sujeto quiso justificar el asesinato de su pareja
3
 "No podemos más": la angustia de los vecinos del Cañadón de Bórquez por la falta de agua potable
4
 Darío Núñez en el Concejo: "La soberanía de la Patagonia se defendió gracias al pueblo"
5
 ¡Ganate la camiseta de la Selección! Participá del desafío del muñeco de nieve en Esquel
1
 Nace el CNA: La Argentina estrena su primer centro especializado antiterrorista
2
 Trevelin se une en una peña folklórica con el objetivo de adquirir una nueva ambulancia
3
 Chubut promocionó sus destinos ante operadores turísticos de Buenos Aires y Córdoba
4
 Esquel: Proyectarán el film "Tres Adioses" en un nuevo taller de cine y filosofía
5
 Trabajadoras comunitarias recuerdan la historia y evolución del CAPS Ceferino
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -