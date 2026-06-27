Esquel: Dictan capacitación presencial sobre técnicas y cuidado de árboles frutales

El mantenimiento y la optimización de los espacios verdes y productivos de la ciudad contarán con una nueva instancia de formación abierta a la comunidad. Con el propósito de acercar herramientas prácticas a los vecinos interesados en la producción hortícola y el cuidado de la vegetación, se lanzó una convocatoria oficial bajo la consigna: ¡Aprendé a podar tus frutales con especialistas!

La Municipalidad de Esquel te invita a participar del Taller de Poda de Frutales, una propuesta gratuita para adquirir conocimientos y técnicas que te ayudarán a cuidar y mejorar tus árboles. Esta iniciativa busca promover la correcta implementación de los cortes estacionales, garantizando la sanidad de las plantas y potenciando el rendimiento de los ejemplares de cara a los próximos ciclos productivos.

Horarios y coordinación técnica del encuentro

La jornada de capacitación ha sido estructurada para desarrollarse durante la mañana del fin de semana, permitiendo una dinámica propicia para los ejercicios en terreno. El cronograma oficial establece que la actividad se concretará este Sábado 27 de junio, en la franja horaria comprendida De 10:30 a 13:30 hs.

La instrucción y supervisión de las tareas estará A cargo de profesionales del INTA, quienes aportarán su experiencia y responderán a las consultas técnicas de los asistentes sobre las diferentes especies de la región andina.

Inscripciones, cupos y requisitos de asistencia

Debido al carácter netamente práctico de la propuesta y con la intención de asegurar un aprendizaje personalizado y bajo estrictas normas de seguridad, el taller dispondrá de vacantes sumamente acotadas. Por este motivo, se solicita a los interesados asegurar su lugar con antelación: Inscribite a través del código QR. Desde la organización remarcaron que rigen Cupos limitados: solo 20 personas.

Asimismo, para poder desarrollar las actividades de manera adecuada y resguardarse de las condiciones climáticas de la época, cada participante deberá concurrir con sus propios elementos de uso personal. Recordá llevar:

Guantes

Tijera de poda

Abrigo

Desde las áreas organizadoras invitaron a todos los aficionados a la jardinería y productores familiares a sumarse a la experiencia, concluyendo: ¡No te pierdas esta oportunidad de aprender y compartir una mañana al aire libre!

T.B