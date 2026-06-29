Transferencia de bienes de YPF: Reyes consideró como "un acto de justicia" que clubes de Comodoro Rivadavia tengan las tierras

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, consideró como "un acto de justicia" que las instituciones deportivas asentadas en terrenos de YPF en Comodoro Rivadavia "tengan por primera vez la certeza que la titularidad de esas tierras van a estar a su nombre, lo que genera una gran tranquilidad" dijo, al destacar la decisión política tomada por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres respecto a que los bienes que deja Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Comodoro Rivadavia sean para los clubes e instituciones de la ciudad sin intermediarios.

El funcionario provincial lamentó además la postura tomada por un sector político comodorense respecto al destino de los bienes transferidos por la empresa y cuestionó que "intentar sacar rédito de esto es un error garrafal".

Asimismo y tras recordar que el acuerdo firmado por el Ejecutivo provincial ya fue remitido a la Legislatura del Chubut para su tratamiento, Reyes destacó el encuentro que el gobernador mantuvo el sábado "con más de 35 entidades deportivas, donde les transmitió que quienes están asentados en tierras de YPF se queden con absolutamente la tranquilidad que algo que gestionaron por años va a suceder y es que las tierras queden a su nombre".

Financiamiento para obras

Reyes valoró además "que esto viene a ordenar una situación histórica" y remarcó que por decisión del gobernador "por primera vez en la historia de Chubut Deportes, el ente va a tener un financiamiento específico para refacciones. Es un aporte económico subsidiado para poder fijar prioridades en cada uno de los clubes y que se sientan acompañados", explicó.

En ese sentido adelantó que "la semana próxima en Comodoro Rivadavia vamos a estar atendiendo a los clubes de fútbol y tenemos una agenda para visitar a las distintas instituciones", sin embargo el funcionario remarcó que "es requisito tener los papeles en orden" para acceder a este acompañamiento financiero para infraestructura, algo que alcanzará a todas las actividades deportivas "que estén constituidas legalmente".