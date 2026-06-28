Nadadores de Esquel organizan eventos para recaudar fondos

El equipo Master de la Escuela Municipal de Natación Esquel se encuentra organizando una serie de actividades solidarias con el objetivo de recaudar fondos y asegurar su participación en el torneo de la Federación de Natación Chubutense. La situación económica actual ha generado que varios deportistas deban bajarse de los entrenamientos y de las competencias debido a los altos costos de traslado y combustible.

Alexis, integrante del grupo, explicó la situación que atraviesan como delegación única que representa a la ciudad: "La principal causa por la cual se ha bajado mucha gente de los entrenamientos es por esto, por la dificultad económica que se atraviesa, que es conocido, que esto nos atraviesa a todos por igual. Así que por esa causa es que ha bajado el número de gente que está entrenando y más aún la gente que está participando en los torneos, que cualquier viaje, ya sea acá a Trevelin, incluso ya implica también un gasto".

El circuito provincial consta de cuatro encuentros en total. Tras haber participado en las dos primeras fechas desarrolladas en Trevelin y Rawson, el equipo tiene previsto viajar a Puerto Madryn en septiembre y realizar el cierre del año en Comodoro Rivadavia. Ante esto, el grupo busca reformular el trabajo y unirse para que la delegación local no pierda presencia frente a otras ciudades de la provincia que continúan sumando nadadores.

Para revertir este panorama, planificaron dos propuestas para el próximo fin de semana largo. La primera de ellas es una fiesta retro que se llevará a cabo el lunes 8 de julio en el Club Argentino, un espacio elegido especialmente por su ambientación histórica. El evento incluirá música de las décadas de los 80, 90 y 2000, pensado como una alternativa de entretenimiento para el público mayor de la ciudad en el inicio de las vacaciones de invierno.

"Gran parte de lo recaudado va a ser para nosotros, para solventar estos gastos. La idea de esto, tanto de la Fiesta Retro, el 8, y el Locro el 9, es juntar fondos. Fondos para poder un poco paliar esta situación, ayudar a los compañeros que ya forman parte del equipo, animar también a la gente que está dando vuelta, que está consultando y quiere pregunta, también darle una mano desde este lado como para facilitarle que puedan también sumarse y así somos cada vez más", detalló el nadador.

La segunda actividad será la venta de un locro tradicional el martes 9 de julio. Para esta iniciativa, el grupo de natación contará con el apoyo del Ejército Argentino, institución que colaborará directamente en la elaboración del plato. Los deportistas se encargarán de aportar los ingredientes y asistir en las tareas previas de preparación de la cocina, confiando en el acompañamiento y la solidaridad de los vecinos de Esquel para sostener la actividad deportiva municipal.

EBW