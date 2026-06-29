El HZE retomó la atención médica pediátrica en zonas rurales

Desde el Hospital Zonal de Esquel celebraron el retorno de la atención médica pediátrica en zonas rurales.



La semana pasada, los equipos del Servicio de Pediatría, las Residencia de Pediatría y de Clínica Médica iniciaron las recorridas en Costa de Lepa .

En un trabajo coordinado con la escuela y el personal sanitario local, acercaron la atención médica a los vecinos en su propio lugar de residencia.

El equipo conformado por tres pediatras, un residente de pediatría, dos residentes de medicina general, la Cardióloga infantil y la Trabajadora Social, se concretó la atención de pediatría en la Escuela local, recibiendo atención todos los niños y niñas que asisten a la institución, desde nivel inicial a secundaria.



Además del intercambio con el equipo docente directivo y las familias se realizaron dos visitas domiciliarias, una para la atención de un niño y otra para la promoción de la lactancia materna.

Esta iniciativa tiene un doble propósito. Además de garantizar el acceso a la salud, estas rondas permiten enriquecer la formación interdisciplinaria de nuestros médicos residentes. El contacto directo con la realidad rural es una pieza clave en su aprendizaje, brindándoles herramientas únicas para su futuro profesional.

SL