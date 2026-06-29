Arrúa asegura que se derogó el convenio con Trevelin por la Planta de Residuos

El Concejo Deliberante de Esquel aprobó el viernes la derogación del acuerdo marco vinculado a la planta de tratamientos que involucraba a Trevelin, sostuvo la concejal de Juntos por el Cambio, Liza Arrua Zieseniss. Además, aseguró que la medida constituye el inicio de un proceso administrativo que deberá continuar con la promulgación del Ejecutivo.

“En la sesión del viernes se aprobó la derogación del acuerdo marco con la planta y sigue por supuesto su trámite. Esto es la parte inicial para una vez promulgado desde el Poder Ejecutivo, ellos comuniquen al Ejecutivo de Trevelin la rescisión del acuerdo marco”.

La edil remarcó que la decisión no está dirigida contra la comunidad vecina, sino que responde a problemas de funcionamiento del convenio: “Esto no implica ir en contra de la ciudadanía de Trevelin, ni mucho menos. Es simplemente derogar un acuerdo que no estaba funcionando, que lleva montones de años sin ser efectivo y por eso entró en tratamiento desde Banca del Vecino”.

En esa línea, sostuvo que el esquema vigente nunca llegó a implementarse plenamente: “El acuerdo marco, así como estaba planteado desde el año 2018, no funciona. No funcionó es por eso que se deroga ese acuerdo.”

Respecto de los plazos posteriores a la promulgación, explicó: “Tienen 45 días para adecuarse desde que se promulga la ordenanza, que entiendo que será a partir de hoy o esta semana, la promulgará el Intendente y ellos tienen que comunicar la rescisión de este acuerdo, aclaremos que no hay convenios vigentes.”

En relación con la votación, señaló el acompañamiento del bloque oficialista: “Todo el oficialismo votó a favor con el acompañamiento del concejal Margara también, porque consideramos que es en pos de defender la gestión de Esquel, de la ciudadanía de Esquel, los recursos y la situación ambiental, por supuesto.”

Finalmente, defendió la decisión parlamentaria y cuestionó los argumentos opositores: “No entiendo los fundamentos de la oposición, pese a todas las exposiciones que hicieron. Creo que este paso era inicial para poder resolverlo de manera definitiva también a esto, tener acciones más concretas para realmente poder llevar adelante una gestión efectiva de la planta.”