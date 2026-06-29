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Lunes 29 de Junio de 2026
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29 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a la elaboración del Plan de Prevención de Incendios Forestales en El Hoyo

Este lunes 29 de junio se realizará una nueva instancia participativa para avanzar en la elaboración del Plan de Prevención de Incendios Forestales y del mapa de riesgo que se desarrolla en la localidad.
Por Redacción Red43

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La actividad tendrá lugar entre las 17 y las 20 horas en la Casa de la Cultura. Será abierta y gratuita.

 

Se trata de la continuidad de los encuentros iniciados durante mayo, orientados a construir de manera participativa un diagnóstico sobre las áreas de mayor exposición y las acciones necesarias para reducir riesgos.

 

Durante la jornada se revisarán los resultados obtenidos en las etapas previas y se trabajará en el diseño y priorización de medidas de prevención, con el objetivo final de elaborar un plan de inversiones vinculado al proyecto.

 

 

La propuesta contempla el trabajo en grupos y está pensada especialmente para instituciones, asociaciones y distintos espacios colectivos de la localidad interesados en aportar su mirada y experiencia.

 

Quienes deseen participar o realizar consultas pueden comunicarse a través del correo electrónico ppif.chubut@gmail.com.

 

 

O.P.

 

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