Invitan a la elaboración del Plan de Prevención de Incendios Forestales en El Hoyo

La actividad tendrá lugar entre las 17 y las 20 horas en la Casa de la Cultura. Será abierta y gratuita.

Se trata de la continuidad de los encuentros iniciados durante mayo, orientados a construir de manera participativa un diagnóstico sobre las áreas de mayor exposición y las acciones necesarias para reducir riesgos.

Durante la jornada se revisarán los resultados obtenidos en las etapas previas y se trabajará en el diseño y priorización de medidas de prevención, con el objetivo final de elaborar un plan de inversiones vinculado al proyecto.

La propuesta contempla el trabajo en grupos y está pensada especialmente para instituciones, asociaciones y distintos espacios colectivos de la localidad interesados en aportar su mirada y experiencia.

Quienes deseen participar o realizar consultas pueden comunicarse a través del correo electrónico ppif.chubut@gmail.com.

O.P.