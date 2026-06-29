Acusado de amenazar a su ex pareja y violar una restricción salió de prisión y cumplirá arresto domiciliario

El tribunal revisor resolvió morigerar la prisión preventiva de un hombre de 37 años investigado por amenazas, violación de domicilio e incumplimientos reiterados de una orden judicial dictada en el marco de una causa por violencia familiar y violencia de género. El acusado cumplirá arresto domiciliario durante los próximos 30 días en una vivienda de El Maitén.

La decisión fue adoptada por los jueces Martín O'Connor y Carlos Richieri durante una audiencia de revisión solicitada por la defensa del imputado, identificado por las iniciales R.A.Q.

El abogado defensor planteó reemplazar la prisión preventiva por una medida menos gravosa y sostuvo que el proceso judicial podía garantizarse mediante un arresto domiciliario. Para ello propuso fijar residencia en una vivienda ubicada en El Maitén.

Por su parte, la funcionaria de fiscalía Eugenia Castro se opuso al pedido y recordó que durante la audiencia de apertura de la investigación el Ministerio Público Fiscal había solicitado cuatro meses de prisión preventiva, aunque finalmente se habían otorgado 30 días.

Tras escuchar los planteos de ambas partes, los magistrados hicieron lugar a la solicitud de la defensa y dispusieron el arresto domiciliario por el mismo plazo que restaba de la medida cautelar originalmente impuesta.

Los hechos investigados

La causa judicial incluye tres hechos de amenazas, un episodio de violación de domicilio y cuatro incumplimientos de una prohibición de acercamiento y contacto dictada por la Justicia.

Según la investigación, el primer episodio ocurrió el 16 de abril, cuando el imputado se comunicó telefónicamente con su ex pareja y le expresó amenazas que le provocaron temor.

Días después, el 26 de abril, se registró un nuevo incidente en la vivienda que ambos habían compartido en Cholila. De acuerdo con la acusación, el hombre amenazó a la mujer y le manifestó que utilizaría todos los medios a su alcance para quitarle a sus hijos. Ese mismo día golpeó puertas y ventanas de la vivienda mientras intentaba ingresar al domicilio.

Horas más tarde volvió a presentarse en la casa pese a que ya se encontraba vigente una prohibición de acercamiento y contacto dictada por el Juzgado de Familia de Lago Puelo, que le impedía acercarse a menos de 100 metros de la denunciante.

La investigación sostiene además que al día siguiente el acusado se presentó en la Escuela Nº 75, a la que asiste uno de sus hijos, incumpliendo nuevamente la medida judicial.

Finalmente, el 28 de mayo habría hecho llegar una carta a su ex pareja a través de un tercero, situación que para la Fiscalía constituyó otro incumplimiento de la prohibición de contacto.

Mientras avanza la investigación y se desarrollan las distintas etapas del proceso judicial, el imputado permanecerá bajo arresto domiciliario en la localidad de El Maitén.

O.P.