Volcó en Esquel con un nivel altísimo de alcohol en sangre y hubo decenas de positivos en la provincia

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló durante el último fin de semana distintos operativos de fiscalización vial en rutas, accesos y ciudades de toda la provincia. Las tareas preventivas se llevaron adelante por medio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, de manera conjunta con la Policía del Chubut y las distintas áreas municipales.

Como resultado de los procedimientos, los agentes realizaron un total de 4.808 controles de alcoholemia, detectando a 55 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol. El caso de mayor graduación alcohólica se registró en Esquel, donde un conductor que protagonizó un siniestro vial arrojó un resultado de 2,50 gramos de alcohol en sangre.

Respecto a la distribución de estas alcoholemias positivas en el territorio provincial, Comodoro Rivadavia encabezó el registro con 20 casos, seguida por Rawson con 19, Esquel con 8 y Puerto Madryn con 4, mientras que las localidades de El Hoyo y El Maitén contabilizaron dos casos cada una.

Durante el despliegue de los controles también fueron fiscalizados 8.191 vehículos en total. Como saldo de estas verificaciones, el personal interviniente confeccionó 154 actas de infracción a las normas vigentes y dispuso la retención de 14 vehículos por distintas irregularidades.

Desde los organismos oficiales informaron que estos operativos de prevención y fiscalización continuarán desarrollándose de manera permanente en rutas y zonas urbanas de toda la provincia con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, prevenir siniestros y retirar de circulación a quienes conduzcan poniendo en riesgo la vida propia y la de terceros.

EBW