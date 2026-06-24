Condiciones invernales: recomiendan extremar cuidados en la Ruta 259

Vialidad Nacional informó este miércoles por la mañana el estado de transitabilidad de la Ruta Nacional 259 en el marco del Plan Invernal 2026. Los tramos comprendidos entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, y entre Esquel y Trevelin, se encuentran habilitados para la circulación vehicular.

Según el parte actualizado a las 8.00, el sector entre el empalme de la RN 40 y Esquel presenta calzada húmeda con sal distribuida en distintos sectores, mientras que las banquinas también se encuentran húmedas. Además, se reportó presencia de animales sueltos, viento y lloviznas aisladas. Personal y equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en la zona.

En tanto, el tramo Esquel–Trevelin registra calzada húmeda con acumulación de agua en algunos sectores y banquinas húmedas con barro. Allí también se detectó presencia de animales sueltos y condiciones meteorológicas similares, con viento y lloviznas aisladas. Equipos viales realizan tareas de distribución de sal sobre la calzada para mejorar las condiciones de circulación.

Desde el organismo nacional reiteraron la importancia de transitar con precaución, respetar las velocidades máximas permitidas y mantenerse informado sobre el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje.

Para conocer el estado de las rutas en el país dirigirse a https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G