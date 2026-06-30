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Por Redacción Red43

Detectaron a un hombre con una escalera robada y terminó detenido

El seguimiento mediante cámaras y la intervención policial permitieron recuperar el elemento y detener a un joven de 24 años en plena madrugada en El Bolsón.
Por Redacción Red43

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Un hombre de 24 años fue detenido en la madrugada del viernes en El Bolsón luego de ser observado mientras caminaba por la vía pública transportando una escalera cuya procedencia no pudo justificar. El elemento fue recuperado y el joven quedó imputado por hurto en grado de flagrancia.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando operadores del sistema de monitoreo detectaron movimientos que llamaron la atención en la zona de las calles Sarmiento y Azcuénaga.

 

Según la información oficial, el hombre avanzaba hacia el oeste por avenida Sarmiento llevando una escalera consigo, situación que motivó el aviso a efectivos de la Comisaría 12° de El Bolsón.

 

 

Mientras los móviles se dirigían al lugar, el seguimiento continuó a través de las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad, lo que permitió reconstruir el recorrido realizado por el sospechoso.

 

Minutos más tarde, los operadores volvieron a ubicar al hombre, aunque ya no transportaba la escalera. Con esa información, el personal policial logró interceptarlo sobre la avenida Sarmiento.

 

Al ser consultado por el elemento, el joven indicó el sitio donde lo había dejado. Los efectivos se dirigieron junto a él hasta el lugar señalado y encontraron la escalera, que fue secuestrada e incorporada a la causa.

 

 

Finalmente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por hurto en grado de flagrancia.

 

 

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