La nieve queda en el paisaje y el frío se hace sentir este martes

La postal que dejó el temporal de nieve sigue presente este martes en distintos puntos de la Comarca Andina. Después de una jornada que dejó caminos complicados, cortes de energía y suspensión de clases, el frío vuelve a marcar las primeras horas del día y obliga a mantener la atención sobre las condiciones de circulación.

En El Bolsón, donde las clases fueron suspendidas nuevamente este martes en el turno mañana, la jornada comenzó con temperaturas cercanas a los 0 °C, mientras que en sectores más propensos a heladas el frío puede sentirse con mayor intensidad.

La evolución horaria muestra un escenario frío durante las primeras horas, con temperaturas que rondan los 2° y 3° hacia media mañana y pueden alcanzar alrededor de 7° durante la tarde. Hacia la noche, el descenso vuelve a hacerse notar, con registros cercanos a 0°.

La nieve sigue, pero el paisaje empieza a cambiar

Aunque todavía quedan sectores completamente blancos, la nieve ya no presenta la misma intensidad del domingo. Con el paso de las horas aparecen superficies húmedas, barro y acumulaciones que comienzan a perder consistencia.

El cielo se mantendrá con nubosidad variable a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas pueden darse algunos copos o precipitaciones débiles, pero la probabilidad disminuye rápidamente y no se espera una jornada de nuevas nevadas intensas en las zonas bajas.

En altura, en tanto, el escenario continúa siendo plenamente invernal. La isoterma de 0° se ubica durante buena parte del día entre aproximadamente 600 y 1.100 metros, con variaciones horarias. Esto marca una diferencia importante entre los sectores bajos y las zonas de montaña.

El viento será uno de los menores protagonistas de la jornada. Se esperan velocidades bajas. La dirección predominante será del oeste.

Con estas condiciones, el contraste más marcado estará entre la mañana fría y la recuperación de temperatura durante las horas centrales del día, para volver a descender al acercarse la noche.

Un día particular en la Comarca Andina

Este martes también tiene una particularidad en el calendario. El 28 de julio es feriado provincial en Chubut, por lo que la jornada no tiene actividad escolar ni laboral habitual en localidades como Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y otros puntos de la provincia.

La situación es diferente del otro lado del paralelo: el feriado no alcanza a El Bolsón ni al resto de las localidades de Río Negro, donde la suspensión de clases en la localidad se mantiene por las condiciones derivadas del temporal.

Así, mientras los caminos y servicios comienzan lentamente a recuperar la normalidad después de la intensa nevada del domingo, el paisaje todavía conserva buena parte de aquella postal blanca. Este martes, el invierno se presenta de otra manera: menos nieve nueva y más frío, hielo, barro y nieve acumulada que todavía forma parte de la vida cotidiana en la Comarca Andina.

O.P.