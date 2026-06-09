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09 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Prorrogan la concesión de Futaleufú mientras avanza la nueva licitación

La medida busca garantizar la continuidad de la generación eléctrica mientras el Estado avanza en la adjudicación de una nueva concesión para el complejo Futaleufú.
Por Redacción Red43

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El Gobierno nacional prorrogó la operación del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú y dispuso que Hidroeléctrica Futaleufú S.A. continúe a cargo de las instalaciones hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta que concluya la licitación pública nacional e internacional para adjudicar una nueva concesión.

 

La medida fue oficializada mediante la Resolución 130/2026 de la Secretaría de Energía y busca garantizar la continuidad de la generación eléctrica durante el proceso de transición hacia un nuevo esquema concesionario.

 

 

 

La empresa deberá adherir formalmente a la prórroga y mantener las obligaciones previstas en el contrato vigente, entre ellas la actualización de una garantía de cumplimiento, la presentación de inventarios periódicos y la colaboración con el proceso licitatorio.

 

Además, ALUAR deberá manifestar su conformidad para continuar bajo las condiciones que regulan el suministro eléctrico a su complejo industrial.

 

 

La Subsecretaría de Energía Eléctrica seguirá supervisando la transición y la provincia de Chubut fue invitada a designar un representante para participar en las tareas de seguimiento y control. La resolución también establece que, aun si la concesionaria no acepta la extensión, deberá continuar generando energía por al menos 90 días para asegurar la prestación del servicio.

 

 

 

 

R.G

 

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