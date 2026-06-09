Prorrogan la concesión de Futaleufú mientras avanza la nueva licitación

El Gobierno nacional prorrogó la operación del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú y dispuso que Hidroeléctrica Futaleufú S.A. continúe a cargo de las instalaciones hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta que concluya la licitación pública nacional e internacional para adjudicar una nueva concesión.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 130/2026 de la Secretaría de Energía y busca garantizar la continuidad de la generación eléctrica durante el proceso de transición hacia un nuevo esquema concesionario.

La empresa deberá adherir formalmente a la prórroga y mantener las obligaciones previstas en el contrato vigente, entre ellas la actualización de una garantía de cumplimiento, la presentación de inventarios periódicos y la colaboración con el proceso licitatorio.

Además, ALUAR deberá manifestar su conformidad para continuar bajo las condiciones que regulan el suministro eléctrico a su complejo industrial.

La Subsecretaría de Energía Eléctrica seguirá supervisando la transición y la provincia de Chubut fue invitada a designar un representante para participar en las tareas de seguimiento y control. La resolución también establece que, aun si la concesionaria no acepta la extensión, deberá continuar generando energía por al menos 90 días para asegurar la prestación del servicio.

R.G