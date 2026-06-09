Argentina enfrenta a Islandia en su último amistoso antes del Mundial

La Selección Argentina se enfrenta hoy, martes, a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en lo que será su último ensayo antes del comienzo de la Copa del Mundo 2026. El encuentro, que comenzará a las 22:00 (hora argentina).

El balance tras la victoria frente a Honduras

El equipo llega a este compromiso con un saldo positivo tras el 2-0 frente a Honduras el pasado sábado. Fue un encuentro donde Argentina controló el juego con solvencia, logrando una victoria clara gracias a los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Si bien el trámite fue favorable, Scaloni busca en este nuevo duelo ante Islandia, que se juega hoy, elevar el nivel de juego y ajustar el funcionamiento colectivo.





La expectativa por el regreso de Messi

La novedad más importante de la jornada es la posible vuelta de Lionel Messi al equipo titular. El capitán fue preservado el sábado debido a una sobrecarga muscular, pero se estima que hoy volverá a sumar minutos para alcanzar el ritmo necesario de cara al estreno mundialista del 16 de junio ante Argelia.

Para este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni introducirá variantes en el once inicial con el objetivo de probar diversas alternativas tácticas antes del debut oficial:

Arquero: Gerónimo Rulli será el encargado de custodiar el arco, reemplazando a Juan Musso.

Defensa: Se mantiene la base sólida con Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. La única duda para completar la línea defensiva se define en el lateral derecho, donde compiten por el puesto Agustín Giay y Nicolás Capaldo.

Medio campo: El bloque central estará conformado por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul y Exequiel Palacios, quienes tendrán la responsabilidad de generar juego y controlar los tiempos del equipo esta noche.

El historial reciente ante Islandia traslada a los hinchas al empate 1-1 en Rusia 2018. Sin embargo, el presente de la Selección muestra un equipo consolidado que buscará hoy cerrar esta etapa de amistosos con solidez y confianza antes del gran desafío mundialista.





Probable formación de Argentina:



Gerónimo Rulli; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.









M.G