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Por Redacción Red43

Desarrollo Humano busca profundizar el trabajo social junto a instituciones de Esquel

La secretaria de Desarrollo Humano, Fabiana Vazquez, convocó a organizaciones locales para coordinar políticas sociales. La funcionaria busca que el municipio y las instituciones trabajen en equipo frente a la crisis.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Desarrollo Humano de Esquel realizó una reunión con representantes de más de 30 instituciones y juntas vecinales. El objetivo fue trazar un diagnóstico social participativo para coordinar acciones municipales.

 

La secretaria del área, Fabiana Vázquez, señaló que la gestión busca superar el asistencialismo tradicional mediante el trabajo conjunto. "El individualismo no sirve, no alcanza. La idea es trabajar en equipo, ir articulando porque hay necesidades que algunas instituciones no van a poder solventar", afirmó.

 

Problemáticas prioritarias

Durante el encuentro, los referentes sociales marcaron sus preocupaciones actuales. Además de la falta de empleo y las dificultades habitacionales, Vázquez destacó que "lo que llamó mucho la atención fue el tema de la violencia familiar y después adolescentes con consumo".

 

Ante este panorama, la funcionaria explicó que la dependencia a su cargo procesará la información recolectada para organizar mesas de trabajo. "Esto no es a largo plazo, tenemos que empezar a trabajarlo en corto plazo para ir generando actividades", aseguró.

 

Articulación escolar

Vázquez enfatizó la necesidad de sumar a la comunidad educativa, ya que los docentes son los primeros en detectar situaciones complejas en las familias. La funcionaria lamentó la ausencia de los supervisores en esta instancia, pero adelantó sus pasos a seguir: "Mi próxima puesta en marcha es volver a ver si podemos concretar la reunión con ellos".

 

La secretaria concluyó con un llamado a la unidad: "Una sociedad la hacemos entre todos, entonces me parece que ahí queremos apuntar". El objetivo municipal es fortalecer el acompañamiento familiar frente a la crisis económica que, según describió Vázquez, se evidencia diariamente en la alta demanda de asistencia por desempleo.




M.G

 

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