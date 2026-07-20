El orgullo sigue en pie y el invierno también: Así comienza la semana

El orgullo por el desempeño de la Selección Argentina todavía se respira después de la final del Mundial. Y este lunes, mientras miles de personas aprovechan para celebrar el Día del Amigo, la Comarca Andina recibe una nueva semana con una postal bien invernal: heladas desde temprano, mucho frío y una jornada tranquila para quienes tengan planes de encuentro.

La mañana comenzó con temperaturas cercanas a los -5°, una de las marcas más bajas de los últimos días. El cielo se presentó mayormente nublado, aunque sin precipitaciones, y las condiciones favorecieron la presencia de heladas, especialmente en zonas rurales y sectores donde el frío suele hacerse sentir con mayor intensidad.

Con el avance de las horas, el termómetro tendrá una recuperación muy moderada. Durante la tarde la temperatura rondará -1°, con algunos momentos de cielo parcialmente despejado y viento muy débil, un escenario que permitirá disfrutar un poco más del exterior, aunque sin dejar de lado el abrigo.

Al caer la noche volverá a instalarse el aire frío. La temperatura descenderá nuevamente hasta alrededor de -3°, mientras el viento prácticamente desaparecerá, creando condiciones para que las heladas vuelvan a formarse en distintos puntos de la Comarca.

Después de un fin de semana que dejó tardes agradables para salir a caminar, compartir o seguir de cerca la definición del Mundial, el invierno vuelve a recordar que todavía queda camino por recorrer. Esta vez no será la lluvia ni la nieve la protagonista, sino el frío persistente de las mañanas y las noches.

Para quienes tengan previsto reunirse por el Día del Amigo, el tiempo acompañará sin lluvias ni nevadas, y el viento se mantendrá calmo durante toda la jornada. Eso sí, el mejor plan seguirá siendo una mesa compartida, una bebida caliente y una campera bien a mano antes de salir de casa.

La nueva semana comienza con emociones que se cruzan: el orgullo por una Selección que volvió a estar entre las mejores del mundo, la oportunidad de celebrar los vínculos que nos acompañan todos los días y un invierno que sigue regalando esas postales típicas de la Comarca Andina, donde el abrigo continúa siendo el mejor aliado.

O.P.