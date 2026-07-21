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Por Redacción Red43

En el centenario de John Coltrane, su sonido será homenajeado por Carlos Lastra

Junto a un trío y en La Casa del Piano, este viernes se propone una noche de jazz espiritual.
Por Redacción Red43

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Esquel será escenario de un concierto imperdible: el reconocido saxofonista Carlos Lastra, uno de los máximos referentes del sonido "coltraneano" en Latinoamérica, se presentará en La Casa del Piano.

 

Junto al trío anfitrión integrado por Ernesto Amstein (piano), Pablo Bruni (contrabajo) y Matías Falivene (batería).

 

El repertorio será íntegramente dedicado a la obra de John Coltrane, en el marco del centenario del legendario saxofonista.

 

Una oportunidad única para escuchar en vivo la influencia y el legado del genio del jazz a través de la interpretación de uno de sus más destacados seguidores en la región.

 

Este viernes 24 de julio, desde las 21 horas en calle Conesa 1075.

 

Las entradas se reservan al: (280) 4400772
El valor es de 18 mil pesos, o 2 30 mil e incluye una consumición.

 

 

SL

 

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