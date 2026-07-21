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Por Redacción Red43

60 puñaladas y la cara destrozada, así encontraron a la mujer asesinada por su hijo de 22 años

Una historia de violencia marcó la relación entre ambos. El cuerpo fue encontrado por una sobrina que relató el horror que vivió la víctima.
Por Redacción Red43

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Una mujer fue asesinada de forma brutal en la provincia de Catamarca y tras las primeras horas de la investigación se detuvo a su hijo, quien habría admitido el hecho. La víctima fue identificada como Norma Varela Tula, de 61 años, cuya autopsia confirmó que presentaba más de 60 puñaladas.

 

El cuerpo de Tula fue hallado este domingo por una sobrina dentro de su domicilio sobre la calle Carlos de la Vega, en el barrio La Chacarita. Fue la propia mujer quien alertó a la Policía y advirtió que observó al hijo de la víctima, Varela Tula, de 22 años, que había salido corriendo de la vivienda horas antes.

 

La escena era de terror. El relato de la sobrina, las pericias en el lugar y la autopsia confirmaron el calvario que padeció la mujer tras ser atacada, presuntamente, por su hijo.

 

La sobrina relató ante el medio local El Ancasti los reiterados ataques que padeció: “La agresión con mi tía de parte de este hijo ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos dos. Ella todo el tiempo lo corría de la casa porque era muy agresivo, muy violento”.

 

A su vez, expuso cómo encontró a su tía: “Estaba tirada en el piso, con la cara destrozada. Tenía una manguera negra de agua incrustada en la sien del lado izquierdo”. Además, aseguró que tenía un elemento de limpieza introducido en sus genitales. La necropsia confirmó que Tula murió a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones y habría sido apuñalada más de 60 veces. La causa quedó en manos de la fiscal Yésica Miranda, quien continúa llevando a cabo medidas para avanzar en la investigación.

 

 

 

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