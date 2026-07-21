¿Querés ayudar a recuperar el bosque nativo? Epuyén te invita a sumarte el 16 de agosto

El próximo 16 de agosto, Epuyén será escenario de una nueva edición de Reforestar Patagonia, una propuesta que busca unir deporte, turismo y compromiso ambiental en una jornada dedicada a la regeneración del bosque nativo.

Con vistas al evento, el intendente José Contreras, la directora de Turismo Fernanda González y Mara Franco mantuvieron una reunión de trabajo con Javier Iturriaga, creador y organizador de Reforestar Patagonia, para coordinar los detalles de la actividad.

Organización del encuentro

Durante la reunión se definieron líneas de trabajo y aspectos vinculados a la planificación de la jornada, con el objetivo de recibir tanto a vecinos como a visitantes interesados en participar de una propuesta que promueve el cuidado del entorno natural.

La iniciativa recorre diferentes localidades de la Patagonia impulsando acciones de restauración ambiental y generando espacios de participación ciudadana a través de actividades al aire libre.

Apuesta por el turismo responsable

Desde el área de Turismo de Epuyén señalaron que este tipo de eventos también representan una oportunidad para fortalecer la identidad del destino a partir de propuestas vinculadas con la naturaleza y las prácticas responsables.

Fernanda González expresó que la realización de Reforestar Patagonia permite seguir mostrando a Epuyén como un lugar comprometido con el cuidado del ambiente, el turismo responsable y el desarrollo de iniciativas que ponen en valor sus paisajes y recursos naturales.

Invitación para el 16 de agosto

La convocatoria está abierta para quienes deseen sumarse a una jornada que buscará dejar un aporte concreto a la restauración del bosque nativo y, al mismo tiempo, disfrutar de una experiencia al aire libre en uno de los escenarios naturales de la Comarca Andina.

Con la fecha confirmada, el municipio y la organización continúan avanzando en los preparativos para que el 16 de agosto Epuyén reciba una nueva edición de Reforestar Patagonia, una propuesta que impulsa actividad física, turismo y acciones en favor del ambiente.

O.P.