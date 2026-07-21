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21 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La Comarca Andina sumó 25 nuevos aspirantes a radioaficionados tras una capacitación

Vecinas y vecinos de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén y El Bolsón completaron la formación organizada por la Filial Comarca del Radio Club Trelew. El próximo paso será gestionar la licencia oficial que los habilitará como radioaficionados.
Por Redacción Red43

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Un total de 25 personas completó el primer curso de radioaficionados en El Hoyo, una propuesta organizada por la Filial Comarca del Radio Club Trelew que también convocó a aspirantes de Epuyén, Lago Puelo y El Bolsón.

 

Con la etapa de capacitación finalizada, los participantes avanzarán ahora con el trámite correspondiente ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para obtener la licencia oficial de radioaficionado novicio.

 

Formación con teoría y práctica

Durante el curso, recibieron clases teóricas con experiencias prácticas de operación en el aire.

 

 

En la parte operativa realizaron comunicaciones en vivo con estaciones de Chile, Uruguay, Italia y España, lo que les permitió conocer el funcionamiento real de las radiocomunicaciones y familiarizarse con los procedimientos habituales de la actividad.

 

En las clases teóricas se abordaron contenidos relacionados con el rol del radioaficionado, los códigos internacionales de comunicación, la normativa vigente y el uso de las radiocomunicaciones en situaciones de emergencia.

 

Un servicio que también resulta útil en emergencias

Además de ser un pasatiempo técnico y científico, la actividad prepara a quienes la practican para instalar y operar estaciones de radio capaces de transmitir en diferentes frecuencias y modos de comunicación, incluso cuando otros sistemas pueden verse afectados.

 

 

En ese marco, la Filial Comarca del Radio Club Trelew brinda colaboración de manera voluntaria a organismos públicos e instituciones civiles mediante capacitaciones en radiocomunicaciones y asesoramiento para el mantenimiento de equipos.

 

Entre las entidades con las que trabaja se encuentran municipios, Defensa Civil, SPLIF, SPMF, Parques Nacionales y cuarteles de Bomberos Voluntarios, entre otras.

 

Una filial que reúne a radioaficionados de toda la Comarca

La Filial Comarca del Radio Club Trelew está integrada por más de 50 radioaficionados de Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo, Epuyén y El Maitén.

 

 

Quienes deseen participar de futuras capacitaciones o conocer más sobre la actividad pueden solicitar información escribiendo a filialcomarca.lu1wp@gmail.com o comunicándose al 2804 69-5398.

 

 

O.P.

 

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