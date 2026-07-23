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Por Redacción Red43

El folklore está de luto: murió Alberto José Ovando, integrante de Los Fronterizos

El artista formó parte de la última formación del histórico conjunto nacido en Salta. Sus compañeros lo despidieron destacando su voz, su compromiso y el legado que deja en la música popular argentina.
Por Redacción Red43

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El folklore argentino atraviesa un momento de tristeza tras conocerse la muerte de Alberto José Ovando, integrante de Los Fronterizos, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música popular del país.

 

La noticia fue comunicada por sus compañeros de grupo, quienes despidieron al músico y destacaron la huella que dejó durante su trayectoria dentro de la formación salteña.

 

Ovando integró la última etapa de Los Fronterizos, donde se desempeñó como cantante barítono y además aportó su talento con el bombo y la quena. También fue reconocido por su vínculo con la guitarra y su compromiso con la historia del conjunto.

 

Desde la agrupación remarcaron que compartieron escenarios, ensayos, viajes y distintos momentos que quedarán como parte de la memoria del grupo, resaltando tanto su aporte artístico como su calidad humana.

 

Los Fronterizos nacieron en Salta en 1953 y se convirtieron en uno de los conjuntos fundamentales del folklore argentino, con una trayectoria marcada por grandes escenarios y obras que forman parte del patrimonio musical nacional.

 

Con la partida de Alberto José Ovando, el folklore despide a un músico que mantuvo viva la tradición de una agrupación histórica y cuyo legado continuará presente en cada canción.

 

 

MA

 

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