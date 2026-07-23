Encontraron un auto volcado y sin ocupantes

Un vuelco en Foyel fue informado durante la mañana de este jueves luego de un llamado recibido por Bomberos Voluntarios de El Bolsón desde Seguridad Vial. El aviso indicaba que un vehículo había quedado volcado pasando El Foyel.

Al arribar la unidad de rescate, el personal encontró un automóvil Fiat Uno volcado, pero sin ocupantes en el interior ni en las inmediaciones. Debido a esta situación, se desconoce el momento exacto en el que ocurrió el hecho y si alguna persona resultó afectada.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el llamado ingresó a las 9:23 horas y se despachó una unidad de rescate hacia el lugar del accidente. Cuando los rescatistas llegaron, el vehículo ya se encontraba sin ocupantes.

En el sector también trabajaron efectivos policiales de Villegas y personal de Seguridad Vial.

O.P.