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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Encontraron un auto volcado y sin ocupantes

Bomberos Voluntarios de El Bolsón acudieron este jueves a un aviso por un vuelco. Al llegar, encontraron un Fiat Uno fuera de la calzada y sin personas dentro.
Por Redacción Red43

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Un vuelco en Foyel fue informado durante la mañana de este jueves luego de un llamado recibido por Bomberos Voluntarios de El Bolsón desde Seguridad Vial. El aviso indicaba que un vehículo había quedado volcado pasando El Foyel.

 

Al arribar la unidad de rescate, el personal encontró un automóvil Fiat Uno volcado, pero sin ocupantes en el interior ni en las inmediaciones. Debido a esta situación, se desconoce el momento exacto en el que ocurrió el hecho y si alguna persona resultó afectada.

 

 

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el llamado ingresó a las 9:23 horas y se despachó una unidad de rescate hacia el lugar del accidente. Cuando los rescatistas llegaron, el vehículo ya se encontraba sin ocupantes.

 

En el sector también trabajaron efectivos policiales de Villegas y personal de Seguridad Vial.

 

 

O.P.

 

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