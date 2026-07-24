Convocan a una caravana de motos para celebrar el Día del Niño

Un grupo de motociclistas de Lago Puelo lanzó una convocatoria para participar de una caravana con destino a Cholila, donde el próximo domingo 16 de agosto se realizará una actividad por el Día del Niño.

La iniciativa es impulsada por el grupo Ronyn Chubut Lago Puelo y está dirigida a motociclistas de la Comarca Andina y localidades cercanas, aunque también invita a sumarse a automovilistas, clubes y vecinos que quieran acompañar la propuesta.

Cómo será la caravana

La salida está prevista para las 12 desde Lago Puelo, con llegada estimada a las 14 a Cholila, donde los organizadores indicaron que serán recibidos para compartir la jornada con niños y niñas de la localidad.

Como parte de la propuesta, solicitaron que quienes participen lleven globos para decorar las motocicletas al arribar y señalaron que quienes lo deseen podrán asistir disfrazados.

La actividad culminará en la plaza, donde se desarrollará el festejo por el Día del Niño.

Una invitación que nació tras la caravana navideña

Desde la organización explicaron que la idea surgió luego de la caravana navideña realizada tiempo atrás. Según contaron a través de sus redes sociales, tras aquella actividad recibieron mensajes de familias de Cholila que les proponían repetir la experiencia en esa localidad. "En su momento por motivos económicos no pudimos. Hoy nos propusimos ir a esa invitación", expresaron.

En ese marco, días atrás mantuvieron una reunión con el intendente de Cholila, Silvio Boudargham, para coordinar la actividad prevista para agosto.

Convocatoria abierta

La invitación está destinada a motociclistas de Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Esquel, Bariloche y otras localidades de la zona.

Quienes deseen participar podrán comunicarse con los organizadores a través de los teléfonos 294 4817888 (Patán) o 294 4904482 (Kali).

O.P.