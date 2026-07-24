Chile sufre por el temporal que deja 13 muertos, 60 mil personas aisladas y pueblos bajo barro

Luego de varios días de precipitaciones inéditas, las autoridades chilenas iniciaron las tareas de recuperación en las zonas más castigadas por el temporal que golpeó el norte del país. Si bien miles de familias comenzaron a regresar a sus hogares, en muchos casos encontraron viviendas cubiertas por barro, destruidas o seriamente dañadas.

El mayor impacto se registró en la provincia de Coquimbo, ubicada a unos 460 kilómetros al norte de Santiago. Allí se registraron más de 200 milímetros de lluvia acumulada en Cerro Tololo, un volumen considerado excepcional para la región.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, describió la magnitud del fenómeno al señalar que «lo que generalmente llueve en un mes cayó en apenas una hora», motivo por el cual calificó al evento como un episodio de precipitaciones anormales y extremas.

El balance oficial confirma 13 personas fallecidas y al menos 4.000 viviendas destruidas o con daños de consideración, la mayoría ubicadas en Coquimbo. Durante el momento más crítico del temporal, más de 100.000 personas quedaron incomunicadas, mientras que cerca de 150.000 usuarios sufrieron cortes en el suministro eléctrico, según datos del Ministerio de Energía.

Frente a la magnitud de la emergencia, el presidente José Antonio Kast decretó el estado de catástrofe para Coquimbo y la provincia de Huasco, una medida que permitió desplegar fuerzas militares, restringir la circulación en sectores críticos y acelerar la llegada de asistencia humanitaria.

Además, las autoridades suspendieron las clases en distintas localidades afectadas, entre ellas Valparaíso, Copiapó, San José de Maipo y Tiltil.

Mientras unos 30 vehículos pesados trabajan para despejar rutas y remover sedimentos, helicópteros trasladan alimentos, agua potable e insumos básicos hacia las comunidades de más difícil acceso. Pese al avance de los operativos, unas 60.000 personas continúan aisladas debido a los daños que sufrió la infraestructura vial.