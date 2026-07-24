Realizan trabajos de pintura y mantenimiento en la Escuela N° 210 del barrio Badén

El intendente Matías Taccetta recorrió la Escuela N° 210, donde el municipio, en un trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia, lleva adelante tareas de pintura y mantenimiento integral del edificio con el objetivo de mejorar las condiciones del establecimiento educativo.

Las tareas incluyen trabajos de pintura en distintos sectores de la escuela y mantenimiento general, en respuesta a un pedido realizado por la cooperadora escolar para poner en valor las instalaciones.

Durante la visita, Taccetta destacó la importancia de acompañar a las instituciones educativas y del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.

"Desde el municipio colaboramos con la pintura de la escuela porque entendemos que la educación necesita del compromiso de todos. Este fue un pedido de la cooperadora y decidimos acompañarlo junto al Gobierno de la Provincia para mejorar las condiciones del establecimiento", expresó.

El intendente indicó además que "cuando trabajamos de manera conjunta logramos mejores resultados para la comunidad. Nuestro objetivo es que los chicos y las chicas puedan estudiar en un espacio cuidado, seguro y en las mejores condiciones posibles".

Por último, Taccetta remarcó que el municipio continuará acompañando iniciativas que contribuyan al mantenimiento de los edificios educativos y al fortalecimiento de la educación pública, mediante acciones coordinadas con la Provincia y las comunidades educativas.