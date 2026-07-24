Se podrán utilizar órganos de cerdos para trasplantes en humanos, una alternativa revolucionaria

Un equipo de científicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Conicet logró por primera vez en la historia del país la edición genética de embriones porcinos con el fin de adaptarlos para futuros trasplantes en humanos. El avance en xenotrasplantes representa una alternativa científica revolucionaria ante la persistente escasez de donantes de órganos y tejidos que afecta a miles de pacientes en lista de espera.

La investigación aplicada se centró en la modificación de genes específicos del animal mediante la tecnología CRISPR. El objetivo principal de estas modificaciones biológicas es suprimir los azúcares y proteínas que el sistema inmunitario del cuerpo humano reconoce como agentes extraños de manera inmediata, logrando neutralizar el riesgo de rechazo hiperagudo en los pacientes receptores.

Los especialistas nacionales explicaron que los cerdos son los candidatos biológicos ideales para este tipo de procedimientos complejos debido a la compatibilidad en el tamaño y la fisiología de sus órganos con el cuerpo humano. Las muestras genéticas obtenidas en los laboratorios locales ya demostraron una alta viabilidad celular en los ensayos preliminares de compatibilidad inmunológica in vitro.

La concreción de este proyecto posiciona a la Argentina en el selecto grupo de naciones con capacidad científica para desarrollar este tipo de terapias moleculares de última generación. Los laboratorios públicos y privados involucrados en el desarrollo ya iniciaron las gestiones pertinentes ante las autoridades regulatorias del sector salud para avanzar hacia las fases experimentales posteriores.

El avance científico local abre una ventana de esperanza clínica para el tratamiento de patologías crónicas graves y fallas orgánicas terminales en el mediano plazo. Las instituciones participantes destacaron el potencial de la plataforma biotecnológica desarrollada en el país, la cual permitirá acelerar los tiempos de investigación y reducir los costos asociados a los tratamientos médicos de alta complejidad.