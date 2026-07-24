Del Mundial a la comisaría: una figura de Australia fue detenida y dio positivo por cocaína

Cristian Volpato, mediocampista del seleccionado de Australia y actual jugador del Sassuolo de Italia, quedó envuelto en un escándalo luego de ser demorado por la Policía de Sídney durante un operativo de tránsito. El futbolista, de 22 años, fue interceptado en dos oportunidades en la misma noche por conducir a una velocidad muy superior a la permitida.

Según informó el medio australiano ABC News, el primer control se realizó cerca de las 23 horas y el segundo alrededor de la 1 de la madrugada. En esta última intervención, las autoridades constataron que Volpato circulaba en un BMW Coupé a 109 km/h en una zona donde la velocidad máxima era de 60 km/h.

Tras superar el test de alcoholemia, el volante fue sometido a un control de drogas cuyo resultado inicial arrojó positivo por cocaína. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún resta el análisis confirmatorio, que será el que determine de manera definitiva si se ratifica o no el primer resultado.

Mientras continúa la investigación, el futbolista ya recibió una sanción administrativa: le retiraron la licencia de conducir por seis meses debido a la infracción de tránsito.

Volpato tiene una historia particular a nivel internacional. Aunque nació en Australia, también posee ciudadanía italiana y llegó a integrar las selecciones juveniles de la Azzurra. Finalmente decidió representar al seleccionado australiano, con el que disputó el Mundial 2026.

En la última Copa del Mundo, Australia logró avanzar a la fase eliminatoria tras finalizar segunda en el Grupo D. Su participación terminó en los 16avos de final, cuando cayó por penales frente a Egipto. Ahora, el nombre de Volpato vuelve a ser noticia, aunque lejos de las canchas y por un episodio que sacude al fútbol australiano.

MA