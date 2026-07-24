La misteriosa muerte de un enfermero al que encontraron con una jeringa clavada en el abdomen

La Justicia investiga la muerte de un enfermero de 51 años que fue hallado sin vida en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. El cuerpo presentaba una jeringa clavada en el abdomen y, según el resultado preliminar de la autopsia, el fallecimiento se produjo por un paro cardíaco.

El hallazgo ocurrió el miércoles por la noche en el área de hematología del hospital. Una compañera de trabajo encontró al hombre y dio aviso a las autoridades. De acuerdo con los primeros informes, el enfermero estaba tendido en posición de cúbito dorsal. Junto al cuerpo también se encontraron dos puntas de ampollas.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien dispuso distintos peritajes en el lugar del hecho, realizados por personal de la Policía Científica. La causa fue caratulada como

El informe preliminar de la autopsia estableció que la víctima murió como consecuencia de un paro cardíaco. Sin embargo, ese resultado no dio por concluida la investigación. En ese contexto, la fiscal ordenó estudios complementarios y pericias toxicológicas para determinar si el fallecimiento estuvo relacionado con la administración de alguna sustancia.

Entre las medidas incorporadas al expediente figura la declaración de una compañera del enfermero. Según trascendió, la mujer manifestó que el trabajador solía inyectarse sustancias en su lugar de trabajo. A partir de ese testimonio, los investigadores buscan establecer si existe una relación entre esa práctica y la muerte del hombre. Los resultados de los análisis toxicológicos serán incorporados a la causa para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

El caso también recordó la investigación conocida como "Propofest", que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires. En ese expediente están procesados Delfina "Fini" Lanusse y el anestesiólogo Hernán Boveri por el presunto desvío de propofol e insumos del Hospital Italiano para uso privado.