Dormir abrazando a una almohada podría decir más de lo que imaginás

Hay quienes no pueden conciliar el sueño sin tener algo entre los brazos. Una almohada, una manta enrollada o incluso un peluche se convierten en compañeros silenciosos de la noche. Dormir abrazando a una almohada parece una simple costumbre, pero algunos estudios psicológicos señalan que esta postura puede ofrecer pistas sobre la personalidad y el estado emocional de cada persona.

En pleno invierno, cuando las noches se sienten más largas y el frío invita a quedarse bajo las frazadas, esta escena se vuelve todavía más habitual. Para algunos es una cuestión de comodidad; para otros, una forma inconsciente de buscar contención antes de dormir.

Una postura vinculada con la necesidad de cercanía

Según especialistas en comportamiento y sueño, las personas que suelen dormir abrazadas a una almohada pueden tener una mayor necesidad de contacto emocional y de generar vínculos cercanos con otras personas.

Esta postura suele asociarse con individuos que valoran la confianza, la protección y el acompañamiento. También puede reflejar una personalidad afectuosa, con facilidad para expresar cariño y brindar apoyo a quienes forman parte de su entorno.

Sin embargo, los expertos señalan que no debe interpretarse como una regla fija ni como un diagnóstico. Los hábitos de sueño están influenciados por muchos factores, desde la comodidad física hasta las experiencias personales.

El abrazo nocturno también puede ayudar al descanso

Más allá de la interpretación emocional, dormir abrazado a una almohada puede tener beneficios relacionados con la postura corporal.

Al mantener una posición más estable durante la noche, algunas personas sienten mayor relajación y comodidad. También puede ayudar a distribuir mejor el peso del cuerpo y favorecer una postura más confortable para descansar.

En algunos casos, adoptar esta posición puede disminuir ciertas molestias físicas y facilitar un sueño más profundo.

Cuando la almohada se convierte en compañía

Aunque para muchas personas simplemente representa una postura cómoda, en otros casos abrazar una almohada puede aparecer en momentos de cambios emocionales, estrés o sensación de soledad.

Después de una separación, durante períodos de mucha presión o en etapas de adaptación a nuevas situaciones, algunos hábitos nocturnos pueden funcionar como una forma de buscar calma y seguridad.

Por eso, más que una señal definitiva sobre la personalidad, dormir abrazando a una almohada puede entenderse como una pequeña ventana hacia nuestras formas de relajarnos y sentirnos protegidos.

Un clásico del invierno que muchos no abandonan

Con temperaturas bajas y noches frías, hay hábitos que parecen aparecer solos: sumar otra frazada, buscar el rincón más cálido de la cama o abrazar una almohada como si fuera la última defensa contra el invierno.

Porque cuando el frío aprieta, parece que ni la cama alcanza y cualquier ayuda para entrar en calor vale.

O.P.