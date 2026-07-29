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Por Redacción Red43

Después de discutir lo dejó sin llaves de la casa, de la camioneta y le gastó un millón de pesos

El hombre denunció que su expareja le quitó todo y además, usó su tarjeta sin autorización. Habían roto la relación hacía poco tiempo.
Por Redacción Red43

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Un vecino del barrio Mutual, en Caleta Olivia, denunció haber sido víctima de una presunta estafa y de un hurto luego de advertir consumos por aproximadamente $1.000.000 en su tarjeta de crédito que, según afirmó, nunca autorizó. En su presentación ante la Policía señaló como presunta responsable a su expareja, con quien mantenía una convivencia hasta hace poco tiempo.

 

La denuncia fue radicada durante la tarde del lunes en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia, donde el hombre también manifestó que, además de los gastos detectados en su cuenta, la mujer se retiró de la vivienda llevándose las llaves de su camioneta y del inmueble. De acuerdo con la denuncia policial, el conflicto comenzó luego de una discusión entre ambos en la vivienda que compartían.

 

Tras ese episodio, el denunciante revisó los movimientos de su tarjeta de crédito y detectó una serie de compras efectuadas desde el 10 de julio, que en conjunto alcanzarían un monto cercano al millón de pesos.

 

Siempre según su declaración, esos consumos nunca fueron autorizados por él, por lo que decidió radicar la denuncia y solicitar que se investigue el origen de las operaciones.

 

Por el momento, las autoridades no informaron en qué comercios se realizaron las compras ni si los consumos ya fueron impugnados ante la entidad emisora de la tarjeta.

 

Además de los presuntos consumos indebidos, el hombre aseguró que su expareja abandonó el domicilio llevándose un juego de llaves de encendido de su camioneta Volkswagen Amarok y otro juego correspondiente a la vivienda.

 

Por ese motivo, también denunció un presunto hurto y solicitó medidas cautelares para resguardar su integridad y evitar nuevos inconvenientes. La presentación quedó incorporada al expediente que ahora analiza la Justicia.

 

Tras recibir la denuncia, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Oficina de Violencia Doméstica, que dispuso que el denunciante se presente para la realización de un informe de evaluación de riesgo. Este procedimiento tiene como finalidad determinar si corresponde adoptar medidas de protección mientras avanza la investigación.

 

En paralelo, la causa continúa su curso para establecer las circunstancias en las que se habrían producido tanto los consumos denunciados como el supuesto retiro de las llaves del domicilio y del vehículo.

 

Hasta el momento no trascendieron imputaciones ni medidas judiciales contra la mujer mencionada en la denuncia, y los hechos son materia de investigación.

 

Los investigadores deberán determinar si las compras fueron efectivamente realizadas sin autorización del titular de la tarjeta y establecer quién las efectuó. Asimismo, la Justicia analizará la denuncia vinculada al presunto hurto de las llaves y las medidas de protección solicitadas por el denunciante. Por el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre eventuales allanamientos, secuestros de elementos o nuevas medidas procesales.

 

 

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