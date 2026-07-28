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Por Redacción Red43

Nadia Larcher vuelve a la Patagonia con una gira que llegará a Lago Puelo, Epuyén y Esquel

La cantora, compositora e investigadora catamarqueña recorrerá Neuquén, Bariloche, Lago Puelo, Epuyén y Esquel del 3 al 6 de septiembre junto al guitarrista Pedro Rossi.
Por Redacción Red43

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La cantora catamarqueña Nadia Larcher vuelve a la Patagonia para una nueva gira junto al guitarrista Pedro Rossi. Del 3 al 6 de septiembre, la artista recorrerá distintos escenarios de Neuquén, Bariloche, Lago Puelo, Epuyén y Esquel, con un repertorio que ofrecerá canciones de su primer disco de composiciones, Trinar La Flor, y adelantos del álbum que prepara para 2027.

 

La propuesta llega después de la primera visita de Larcher a la Patagonia en 2025, cuando realizó presentaciones con localidades agotadas en distintos espacios culturales. En esta oportunidad, el recorrido incorpora nuevos escenarios y propone un acercamiento a una etapa diferente de su producción artística.

 

Gira por cinco ciudades

El recorrido comenzará el jueves 3 de septiembre en Neuquén, con una presentación en Casa Marx. Al día siguiente, el viernes 4, será el turno de Bariloche, en la Biblioteca Popular Sarmiento.

 

 

La gira llegará a la Comarca Andina el sábado 5 de septiembre, cuando Nadia Larcher y Pedro Rossi se presenten en Zonda Hostel Cultural de Lago Puelo.

 

El domingo 6 tendrá dos encuentros. A las 12:30, la música llegará al Centro Cultural Antú Quillén de Epuyén. Por la noche, a las 21, el cierre será en el Centro Cultural Melipal de Esquel.

 

Las entradas para las distintas presentaciones están disponibles a través de EntradaWeb.

 

 

La historia detrás de Trinar La Flor

El repertorio tendrá como uno de sus ejes Trinar La Flor, el primer disco de composiciones de Larcher. El álbum reúne ocho canciones atravesadas por una historia familiar y por la relación de la artista con las tradiciones musicales de Catamarca.

 

El nombre del trabajo tiene su origen en una expresión de su abuela materna, María, una pastora de cabras de la montaña. Según recuerda Larcher, su abuela decía que la música se “trinaba”, como hacen los pájaros. Esa forma de entender el canto terminó convirtiéndose en una imagen central de su obra y en el punto de partida de una búsqueda artística personal.

 

Trayectoria ligada a las músicas ancestrales

Nacida en Andalgalá, Catamarca, Nadia Larcher es cantora, docente, compositora, guitarrera, tañedora de tinyas (la caja andina) e investigadora de las músicas ancestrales del noroeste argentino.

 

 

Desde los diez años recorre pueblos, canta y aprende de las tradiciones musicales de su territorio. Esa experiencia atraviesa su manera de interpretar y componer, combinando el conocimiento de las expresiones populares con una búsqueda propia.

 

En esta nueva visita a la Patagonia, esa identidad musical se encontrará nuevamente con el público en espacios de distintas características, desde salas culturales hasta propuestas más íntimas.

 

Fechas en la Comarca Andina

Para quienes quieran verla en la zona, habrá dos oportunidades consecutivas.

 

Sábado 5 de septiembre – Lago Puelo
Zonda Hostel Cultural.

 

Domingo 6 de septiembre – Epuyén
12:30 horas – Centro Cultural Antú Quillén.

 

Entradas: disponibles en EntradaWeb.

 

La gira continuará luego hacia Esquel, donde tendrá su última presentación el domingo por la noche.

 

 

O.P.

 

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