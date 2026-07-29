La Comarca Andina vuelve a amanecer bajo cero y la noche puede traer nieve

La Comarca Andina vuelve a tener este miércoles una mañana de pleno invierno. Después de la intensa nevada del domingo, que dejó pueblos, caminos y rutas cubiertos de blanco, el frío vuelve a tomar protagonismo con temperaturas que descienden hasta -7° durante las primeras horas.

El escenario, de todos modos, tendrá algunos cambios a lo largo del día. La temperatura irá subiendo lentamente y alcanzaría alrededor de 3° durante la tarde, antes de volver a descender hacia la noche.

Mañana de hielo

El comienzo del día será el tramo más frío. Entre las 3 y las 9, los registros se moverán entre -7° y -5°, con una recuperación muy lenta durante la mañana.

A las 11 se esperan alrededor de -3° y cerca de las 13 la temperatura seguiría en valores próximos a -1°. Recién durante la tarde aparecería el registro más alto, con unos 3° alrededor de las 15.

Con estas condiciones, son probables heladas y presencia de hielo, especialmente en sectores donde la nieve acumulada y la humedad permanezcan durante la noche.

El frío también puede sentirse con fuerza en las primeras horas aunque el viento sea muy débil. La circulación será prácticamente calma, con velocidades de entre 1 y 2 nudos y ráfagas que apenas alcanzarían los 3 a 6 nudos.

El cielo se va cerrando durante el día

La jornada comienza con nubosidad variable, pero durante el transcurso de las horas el cielo irá cubriéndose cada vez más. Hacia la tarde y especialmente durante la noche, la presencia de nubes será mucho mayor.

El dato que vuelve a poner la mirada sobre la nieve aparece justamente en ese tramo: durante la noche existe una probabilidad de entre 10% y 40% de nevadas.

No se trata de un escenario comparable con el temporal del domingo, pero sí de una posibilidad que podría dejar algunos copos o nuevas acumulaciones puntuales, especialmente teniendo en cuenta las bajas temperaturas y la altura de la isoterma de 0°.

Noche fría y con otro paisaje

La temperatura volverá a bajar después del máximo de la tarde. Para las 19 se esperan alrededor de 0°, registro que se mantendría hacia las 21.

La isoterma de 0° también tendrá un comportamiento interesante: estará muy baja durante la mañana, llegando a ubicarse cerca de los 120 metros, y luego ascenderá durante la tarde. Esto favorece que, si se producen precipitaciones durante los momentos más fríos, puedan presentarse en forma de nieve incluso en sectores bajos.

En ese contexto, el miércoles tendrá dos caras bien marcadas: una mañana de heladas, hielo y temperaturas bajo cero, una tarde con algunos grados más y una noche que vuelve a mirar hacia el cielo ante la posibilidad de nieve.

La luna llena, protagonista antes del amanecer

Y para quienes salen temprano, hay además una postal especial: la Luna llena en Acuario se presenta esta madrugada en un cielo que, por ahora, permite verla con claridad.

Después de la gran nevada del domingo y de un martes que tuvo algunos ratos de sol, la Comarca Andina sigue transitando una semana de invierno intenso. Este miércoles suma otro capítulo: mucho frío al comenzar el día, una tarde apenas más amable en términos térmicos y la posibilidad de que la nieve vuelva a aparecer durante la noche.

O.P.