Investigan un presunto caso de “viudo negro” en Bariloche

El hecho ocurrió durante el fin de semana en San Carlos de Bariloche, cuando un joven acordó reunirse con una persona que había conocido a través de una aplicación de citas. Según trascendió, durante el encuentro habría ingerido una bebida que le provocó una pérdida de conciencia de varias horas.

Tras recuperar el conocimiento, la víctima constató que le faltaban distintos objetos personales, entre ellos un teléfono celular, una tablet, valijas y ropa. Ante la situación, solicitó ayuda y fue trasladado a un centro de salud, donde permaneció internado bajo observación durante dos días.

De acuerdo con fuentes consultadas, en la institución médica le habrían indicado que podría tratarse del segundo episodio con características similares registrado en los últimos tiempos, lo que generó preocupación ante la posibilidad de una modalidad delictiva reiterada.

Los profesionales habrían detectado un cuadro de intoxicación compatible con la presencia de clonazepam e hidroxicina. Mientras tanto, se investigan las circunstancias del caso y se busca determinar si existen otros hechos relacionados.

MA