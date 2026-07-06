El quirófano móvil continúa brindando su servicio en Esquel

La Municipalidad de Esquel recuerda a los vecinos que el quirófano móvil continúa ofreciendo atención veterinaria para perros y gatos en el área de Fauna Urbana, ubicada en Chacabuco 55.

El servicio funcionara este lunes, martes y miércoles, a partir de las 13:30 horas, y brinda de manera gratuita castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de las políticas de tenencia responsable de mascotas y contribuyen tanto al bienestar animal como a la salud pública.

Quienes deseen acceder al servicio pueden solicitar un turno previo comunicándose al teléfono 2945-683241.

Las autoridades invitan a los vecinos a acercarse con sus mascotas y aprovechar esta propuesta, que busca promover el cuidado responsable de perros y gatos en la ciudad.

MA