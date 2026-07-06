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06 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El quirófano móvil continúa brindando su servicio en Esquel

El servicio municipal funcionara de lunes a miércoles en el Área de Fauna Urbana. Se realizan castraciones, vacunación antirrábica y desparasitaciones. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel recuerda a los vecinos que el quirófano móvil continúa ofreciendo atención veterinaria para perros y gatos en el área de Fauna Urbana, ubicada en Chacabuco 55.

 

El servicio funcionara este lunes, martes y miércoles, a partir de las 13:30 horas, y brinda de manera gratuita castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación.

 

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de las políticas de tenencia responsable de mascotas y contribuyen tanto al bienestar animal como a la salud pública.

 

Quienes deseen acceder al servicio pueden solicitar un turno previo comunicándose al teléfono 2945-683241.

 

Las autoridades invitan a los vecinos a acercarse con sus mascotas y aprovechar esta propuesta, que busca promover el cuidado responsable de perros y gatos en la ciudad.

 

 

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