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07 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La lluvia gana protagonismo este martes y se mantiene durante toda la jornada

La lluvia se instaló desde la madrugada y promete acompañar buena parte de la jornada. Bajo techo, la Comarca también vivirá un martes con clima de Mundial.
Por Redacción Red43

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Después de varios días de heladas intensas, cielos despejados y tardes que invitaban a disfrutar del sol, el invierno muestra otra de sus caras. La lluvia llegó durante la madrugada y acompañará gran parte de este martes en la Comarca Andina, en una jornada marcada por el cielo cubierto, el ambiente húmedo y temperaturas que seguirán siendo bajas.

 

El agua comenzó a caer durante la madrugada y, según la evolución prevista para las próximas horas, se mantendrá de manera bastante constante durante buena parte del día. Los momentos de mayor intensidad se esperan entre la mañana y las primeras horas de la tarde, mientras que hacia la noche las precipitaciones tenderían a perder fuerza, aunque sin desaparecer por completo.

 

La mañana transcurre con un ambiente frío y húmedo, muy distinto al del fin de semana. Durante la tarde la temperatura podría ubicarse entre los 7 y 8 °C, pero la lluvia, el cielo completamente cubierto y el viento harán que la sensación siga siendo plenamente invernal.

 

 

El viento soplará desde el oeste con intensidad moderada y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h durante la tarde en los sectores más expuestos. Si bien no será el fenómeno dominante de la jornada, podría hacerse sentir especialmente en espacios abiertos y rutas.

 

En este contexto continúa vigente una alerta amarilla por lluvias persistentes. Se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros, y no se descarta que en las zonas más altas la precipitación se presente por momentos como lluvia y nieve mezclada. Para quienes deban circular, se recomienda hacerlo con precaución, ya que las condiciones pueden reducir la visibilidad y favorecer la acumulación de agua en algunos sectores.

 

El martes también tendrá un condimento especial para muchas personas. Desde las 13, la lluvia será compañera de quienes sigan el partido entre la Selección Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial, una combinación ideal para compartir el almuerzo o unos mates bajo techo.

 

 

Después de varios días en los que la postal estuvo marcada por la escarcha, las cañerías congeladas y el sol de invierno, este martes cambia por completo el paisaje. El agua reemplaza al hielo como protagonista y abre una semana corta con un escenario muy diferente, mientras muchos ya empiezan a mirar de reojo el feriado largo del 9 de Julio.

 

 

O.P.

 

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