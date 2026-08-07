Esquel: el viernes continuará el frío con probabilidad de lluvias y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 7 de agosto una jornada marcada por el frío, con probabilidad de lluvias y nevadas durante todo el día en Esquel.

Durante la madrugada y la mañana se esperan temperaturas cercanas a los 0°C y -2°C, mientras que por la tarde la máxima alcanzaría los 3°C. Hacia la noche, el termómetro rondaría los 1°C.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% en todos los períodos de la jornada, según el pronóstico oficial.

Además, se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h durante la madrugada. El viento continuará presente durante el resto del día, aunque con menor intensidad.

R.G