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05 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

¿Cómo estará el tiempo este miércoles en Esquel? Mirá lo que dice el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad variable, temperaturas entre -2°C y 6°C y baja probabilidad de precipitaciones. Durante la madrugada se prevén ráfagas de hasta 50 km/h.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 5 de agosto una jornada con cielo entre parcialmente nublado y nublado en Esquel, sin lluvias significativas y con una temperatura máxima de 6°C.

 

La madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 0°C, viento del oeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

 

Por la mañana, el pronóstico indica cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de -2°C y viento del oeste entre 13 y 22 km/h.

 

Durante la tarde, el cielo permanecerá nublado, con una máxima de 6°C. El viento continuará soplando desde el oeste entre 13 y 22 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones será baja, de 0 a 10%.

 

Hacia la noche volverá el cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 4°C, viento del oeste entre 7 y 12 km/h y sin probabilidad de lluvias.

 

De acuerdo con el SMN, será una jornada fría, con nubosidad variable y condiciones estables, aunque el viento durante las primeras horas del día podría sentirse con mayor intensidad debido a las ráfagas previstas.

 

 

 

R.G

 

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