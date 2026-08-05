¿Cómo estará el tiempo este miércoles en Esquel? Mirá lo que dice el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 5 de agosto una jornada con cielo entre parcialmente nublado y nublado en Esquel, sin lluvias significativas y con una temperatura máxima de 6°C.

La madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 0°C, viento del oeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la mañana, el pronóstico indica cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de -2°C y viento del oeste entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, el cielo permanecerá nublado, con una máxima de 6°C. El viento continuará soplando desde el oeste entre 13 y 22 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones será baja, de 0 a 10%.

Hacia la noche volverá el cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 4°C, viento del oeste entre 7 y 12 km/h y sin probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el SMN, será una jornada fría, con nubosidad variable y condiciones estables, aunque el viento durante las primeras horas del día podría sentirse con mayor intensidad debido a las ráfagas previstas.

R.G