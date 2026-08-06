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06 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El jueves llega con frío, viento y probabilidad de lluvias y nevadas en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas bajo cero durante las primeras horas. Para la noche, la probabilidad de precipitaciones alcanza entre 40% y 70%.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este jueves 6 de agosto una jornada fría en Esquel, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y probabilidad de lluvias y nevadas hacia la noche.

 

Durante la madrugada se espera una temperatura mínima de -1°C, con cielo parcialmente nublado y viento del oeste entre 7 y 12 km/h. Por la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura estimada de -2°C.

 

Hacia la tarde, la temperatura ascendería hasta los 5°C, aunque se prevé un aumento en la intensidad del viento, con velocidades de entre 32 y 41 km/h del oeste y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

 

Para la noche, el SMN pronostica lluvias y nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. En ese período, la temperatura rondaría los 2°C, con vientos del noroeste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 78 km/h.

 

Desde los organismos oficiales recomiendan mantenerse informados ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la presencia de nieve, lluvia y fuertes ráfagas de viento.

 

 

 

R.G

 

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