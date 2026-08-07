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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Con un minuto de silencio, homenajearon al fallecido concejal Fernando Raposeiras

La muestra de respeto, luto y recuerdo por el concejal y presidente del bloque Unión por la Patria, fue parte del inicio de sesiones en el Honorable Concejo Deliberante de Esquel el día de hoy.
Por Redacción Red43

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El Honorable Concejo Deliberante de Esquel comenzó hoy viernes 7 de agosto a las 9:30 hs la 9° Sesión Ordinaria en el Salón Walter Cristiani.

 

Dicha sesión tuvo el recuerdo del concejal Fernando Raposeiras, fallecido el 2 de julio y representante del peronismo local en el bloque Unión por la Patria, del cual fue el presidente.

 

Con un minuto de silencio, la sesión continuó luego con la asunción de la concejal Agostina Kadomoto González, quien ocupará su banca.

 

La presidencia del bloque, en tanto, será continuada por el concejal Martín Escalona.

 

SL

 

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