Con un minuto de silencio, homenajearon al fallecido concejal Fernando Raposeiras

El Honorable Concejo Deliberante de Esquel comenzó hoy viernes 7 de agosto a las 9:30 hs la 9° Sesión Ordinaria en el Salón Walter Cristiani.

Dicha sesión tuvo el recuerdo del concejal Fernando Raposeiras, fallecido el 2 de julio y representante del peronismo local en el bloque Unión por la Patria, del cual fue el presidente.

Con un minuto de silencio, la sesión continuó luego con la asunción de la concejal Agostina Kadomoto González, quien ocupará su banca.

La presidencia del bloque, en tanto, será continuada por el concejal Martín Escalona.

SL