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07 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Falleció Darío James y los municipios de la Comarca Andina expresaron su pesar

El intendente de Gaiman falleció este jueves tras una intervención cardíaca en Trelew. Desde Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y Cholila acompañaron a familiares, amigos y vecinos de la localidad.
Por Redacción Red43

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El intendente de Gaiman, Darío James, murió este jueves luego de atravesar una compleja intervención quirúrgica por una dolencia cardíaca en una clínica de Trelew. La noticia fue recibida con pesar en distintas localidades de Chubut y los intendentes de la Comarca Andina hicieron llegar mensajes de acompañamiento a su familia y al pueblo de Gaiman.

 

James, nacido y criado en Gaiman, tenía una extensa trayectoria vinculada a la localidad. Antes de llegar a la intendencia fue gerente de la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos y Vivienda Limitada de Gaiman.

 

En 2019 fue elegido intendente y, cuatro años después, volvió a ser elegido para conducir el municipio.

 

 

Mensajes desde la Comarca Andina

El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, expresó su pesar junto al equipo de gobierno municipal y envió sus condolencias a los familiares y seres queridos de James.

 

Desde El Hoyo, el intendente César Salamín recordó a James como una persona que dedicó su vida al desarrollo de Gaiman y envió un saludo a sus familiares, amigos y a los vecinos de la localidad.

 

En Epuyén, el intendente José Contreras y el equipo municipal acompañaron a la familia, amigos y vecinos de Gaiman. En su mensaje también expresaron sus condolencias y elevaron una oración por su descanso.

 

 

Cholila también se sumó a los mensajes de despedida. A través de una publicación oficial, el intendente Silvio U. Boudargham expresó su pesar por el fallecimiento de James y reconoció su trayectoria y dedicación al desarrollo de Gaiman.

 

Tres días de duelo en Chubut

A través del decreto 1186/26, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, declaró tres días de duelo provincial por el fallecimiento del intendente de Gaiman. Durante ese período, la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios públicos de la provincia.

 

Torres expresó su acompañamiento a familiares, amigos, trabajadores municipales y vecinos de Gaiman ante la muerte de James, quien se encontraba al frente del municipio desde 2019.

 

 

La noticia atraviesa a Gaiman y repercute en distintos puntos de Chubut, donde James desarrolló buena parte de su trayectoria vinculada al servicio público y a las instituciones de su localidad.

 

 

O.P.

 

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