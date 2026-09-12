Tributo a Sumo en Esquel: esta noche toca Llegando los Monos

Esquel tendrá este sábado una nueva propuesta para los amantes del rock con la presentación de Llegando los Monos, un tributo a Sumo que se presentará desde las 23 horas en Rider Beerhouse.

La banda llegará al escenario de Rider Beerhouse, ubicado en 25 de Mayo 478, para una noche dedicada a repasar la música de una de las bandas más influyentes del rock argentino.

La propuesta será con entrada libre y gratuita, por lo que el público podrá acercarse al lugar sin necesidad de abonar ingreso.

El show está previsto para las 23 horas de este sábado 12 de septiembre y forma parte de las opciones para disfrutar de una noche de rock en Esquel.

Para realizar consultas o solicitar más información sobre la presentación, se encuentra disponible el teléfono 2945 639124.

AMD