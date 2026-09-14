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14 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Una madrugada difícil para un bombero que tuvo que apagar el fuego en la casa de un familiar

El incendio ocurrió en una vivienda de El Bolsón y provocó daños parciales. El integrante de Bomberos formó parte de la dotación que intervino para controlar el siniestro.
Por Redacción Red43

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Un incendio en barrio Los Hornos se registró durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada sobre calle Eusebio Barría, en El Bolsón. El aviso fue recibido por Bomberos Voluntarios alrededor de la 1:15 y la primera dotación llegó cuando el fuego afectaba parte de una pared y del techo.

 

De acuerdo con la información brindada por Bomberos, el personal trabajó en el lugar hasta controlar el siniestro. Los daños alcanzaron aproximadamente al 25% de la vivienda. No se registraron personas heridas como consecuencia del incendio.

 

Personal policial también trabajó en el lugar para brindar seguridad durante la intervención.

 

 

Una situación que tocó de cerca a Bomberos

Desde Bomberos Voluntarios señalaron además que la vivienda afectada pertenece a un familiar directo de uno de sus integrantes, quien formó parte del trabajo realizado durante la madrugada.

 

El incendio pudo ser controlado sin que se informaran personas lesionadas y quedó pendiente determinar el origen del fuego.

 

 

O.P.

 

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