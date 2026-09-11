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11 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

¿Qué hacer con las chaquetas amarillas cuando llega la primavera?

Con la llegada de la primavera, las chaquetas amarillas comienzan a activarse. Desde la Municipalidad de El Hoyo compartieron algunas recomendaciones y una forma sencilla de preparar trampas para esta época del año.
Por Redacción Red43

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Con el inicio de la primavera, las chaquetas amarillas comienzan a activarse y es el momento indicado para colocar trampas. La Municipalidad de El Hoyo compartió una alternativa sencilla para elaborarlas en casa y capturar reinas.

 

La propuesta consiste en utilizar una botella plástica y una mezcla de agua y vinagre de manzana como atrayente.

 

Cómo preparar la trampa

Para elaborar la trampa se necesita una botella plástica vacía de al menos 300 centímetros cúbicos. El recipiente debe tener dos o tres agujeros de aproximadamente 2 centímetros de diámetro.

 

 

Luego se prepara una mezcla con 100 cc de agua y 100 cc de vinagre de manzana, que se coloca dentro de la botella. Una vez preparada, la botella puede colgarse con un alambre de un alero o de un árbol cercano a la vivienda.

 

 

La Municipalidad de El Hoyo señaló que esta época del año resulta apropiada para la colocación de trampas destinadas a capturar reinas de chaquetas amarillas, una especie invasora presente en la Comarca Andina.

 

Ante dudas o para obtener más información, se puede contactar al Departamento Zonal de Salud Ambiental del Chubut al teléfono 2945 451428.

 

 

La recomendación busca anticiparse a la mayor actividad de las chaquetas amarillas durante los meses de primavera y verano, cuando su presencia suele hacerse más visible en la zona.

 

 

O.P.

 

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