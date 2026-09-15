Chubut: confirmaron una condena de 11 años de prisión por abuso sexual

El Superior Tribunal de Justicia ratificó en Sarmiento la condena contra Nelson Gabriel Jalú, declarado responsable de dos hechos de abuso sexual y dos de estupro cometidos contra una menor de edad, en un contexto de violencia de género.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rita Barrionuevo y determinó que los hechos ocurrieron entre julio de 2023 y julio de 2024. Las agresiones sexuales fueron denunciadas y, durante el proceso, se estableció que provocaron un grave perjuicio en la salud de la víctima.

La condena de 11 años

El caso llegó a juicio el 26 de mayo de 2026. En esa audiencia, la Fiscalía y la defensa solicitaron la aplicación del procedimiento de juicio abreviado, mediante el cual el acusado aceptó su responsabilidad en los hechos y la pena acordada.

Luego de escuchar los fundamentos de las partes, el juez Ariel Quiroga homologó el acuerdo y condenó a Jalú a 11 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos atribuidos por la Fiscalía.

La revisión del Superior Tribunal

La sentencia fue posteriormente revisada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. El máximo tribunal provincial analizó el acuerdo alcanzado durante el proceso y verificó que el consentimiento del acusado hubiera sido prestado de manera libre e informada.

Además, los jueces revisaron los fundamentos de la acusación, la calificación legal de los hechos y la pena acordada.

Durante el proceso también estuvo presente la progenitora de la víctima. Según informó la Asesora de Familia, conoció los alcances del juicio abreviado y prestó su consentimiento respecto de la sanción penal acordada.

Tras completar el control de la sentencia, el Superior Tribunal confirmó la condena y dejó firme la pena de 11 años de prisión de efectivo cumplimiento para Jalú.

AMD