Abrigo a la mañana y una tarde para disfrutar

El invierno transita sus últimos días y la primavera está cada vez más cerca. Mientras tanto, las mañanas todavía pueden sentirse frías, especialmente en las primeras horas, antes de que la temperatura suba con el correr del día.

Mañana fresca para comenzar el martes

Durante las primeras horas de este martes, el cielo se presentará mayormente nublado y la temperatura rondará los 4°C.

El viento será suave al comienzo, con velocidades de entre 0 y 2 km/h desde el sudoeste, según el pronóstico por períodos.

Para quienes salgan temprano a trabajar, estudiar o realizar sus actividades habituales, será una mañana para salir con abrigo. El frío de las primeras horas seguirá siendo uno de los rasgos de este tramo final del invierno.

La temperatura sube durante el día

Con el avance de la jornada, la temperatura irá en aumento y se espera una máxima de 14°C.

El cielo continuará mayormente nublado, aunque los datos horarios muestran una evolución de la nubosidad durante la tarde. La temperatura podría alcanzar valores cercanos a los 15°C en horas de la tarde, antes de comenzar a descender.

El viento también cambiará. Desde el sudoeste durante la mañana, pasará a soplar desde el norte, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h durante la tarde.

Noche más fresca y con viento norte

Hacia la noche, la temperatura volverá a bajar y se ubicará alrededor de los 6°C.

El cielo seguirá mayormente nublado y el viento del norte aumentará su intensidad, con valores previstos de entre 23 y 31 km/h.

Sin lluvias previstas para este martes

Para la jornada no se esperan precipitaciones. El pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante la mañana, la tarde y la noche.

El martes tendrá entonces una evolución marcada por el ascenso de la temperatura durante el día, el cambio de dirección del viento y un nuevo descenso térmico hacia la noche.

Recta final del invierno

Después de un lunes con lindo sol y temperaturas agradables, este martes presenta un comienzo más fresco y mayor nubosidad. Las temperaturas de las primeras horas todavía recuerdan que la estación fría no terminó.

Para este martes, el dato central será el contraste entre una mañana cercana a los 4°C y una tarde que podría alcanzar los 14°C, antes de volver a refrescar durante la noche.

O.P.