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04 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

¿Qué trae el primer fin de semana de septiembre?

El viernes todavía tendrá nubosidad y probabilidad de precipitaciones, mientras que desde el sábado el escenario cambia con jornadas secas y temperaturas muy bajas durante las primeras horas.
Por Redacción Red43

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Después de un jueves con sol, el tiempo vuelve a cambiar este viernes en la Comarca Andina. La jornada tendrá nubosidad variable, posibilidad de nevadas durante la mañana y lluvias y nevadas hacia la tarde y noche, con temperaturas que podrían llegar a los 9°C durante las primeras horas de la tarde según la evolución horaria.

 

El viento se mantendrá presente, principalmente del oeste, con velocidades que rondarán entre 9 y 13 km/h, aunque durante buena parte de la mañana y el mediodía las ráfagas podrían ubicarse alrededor de 26 a 30 km/h.

 

La evolución muestra además un descenso marcado de las temperaturas hacia la noche. Para el comienzo del sábado se esperan registros cercanos a -2°C y -3°C, en un cambio que se hará todavía más evidente durante la mañana.

 

 

Sábado

El sábado aparece con condiciones mucho más estables. Los datos anticipan cielo parcialmente nublado durante buena parte de la jornada y despejado hacia la noche, sin precipitaciones previstas.

 

La temperatura tendrá un comportamiento bien invernal: después de valores de hasta -3°C durante la madrugada y primeras horas, comenzará a subir hasta alcanzar alrededor de 7°C durante la tarde.

 

El viento será mucho más moderado durante gran parte del día, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, aunque hacia la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 42 a 50 km/h.

 

 

Domingo con temperaturas bajo cero al comenzar el día

El domingo mantendrá las condiciones secas, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y algo nublado durante la tarde y noche.

 

La temperatura volverá a ubicarse en valores bajo cero durante las primeras horas, con un registro previsto de -6°C, mientras que por la tarde podría alcanzar los 5°C.

 

El viento tendrá dirección este durante la primera parte de la jornada y luego rotará al noreste, con velocidades de 13 a 31 km/h y ráfagas de hasta 42 a 50 km/h durante la tarde y noche.

 

 

Así, el primer fin de semana de septiembre se presenta con un viernes todavía marcado por la inestabilidad y un cambio definido desde el sábado, cuando las precipitaciones quedarían atrás y aparecerían temperaturas muy bajas al inicio de cada jornada.

 

 

O.P.

 

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